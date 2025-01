L’Algérie reconduite à la Commission de consolidation de la paix

L'Algérie a été reconduite en qualité de membre de la Commission de consolidation de la paix pour une seconde année consécutive, et ce, au titre de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette décision témoigne de la reconnaissance internationale de l'engagement de l'Algérie en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. Elle représente également une marque de confiance à l'endroit de l'Algérie, dont la contribution constructive au travail de la Commission de consolidation de la paix (CCP), au cours de l'année 2024, a été saluée par de nombreuses délégations.

Cette reconduction intervient à un moment charnière, marqué par l'examen quinquennal du dispositif de consolidation de la paix qui aura lieu au cours de cette année 2025. Cet examen, qui vise à évaluer l'efficacité des outils et mécanismes mis en place par l'ONU, offre une opportunité unique de renforcer l'action de la communauté internationale en faveur d’une paix durable.

La CCP, qui relève à la fois de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, est un organe consultatif intergouvernemental chargé d'appuyer les efforts de consolidation de la paix dans les pays touchés par un conflit.

Elle fournit des conseils stratégiques, coordonne les actions et contribue à apporter un soutien financier et technique aux pays concernés. Elle est composée de 31 Etats membres, parmi lesquels 7 issus du Conseil de sécurité, dont les 5 permanents.