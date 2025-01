Nations unies: e comité contre le terrorisme adopte les "Principes de l'Algérie"

Le Conseil de sécurité des Nations unies a pris une mesure décisive dans la lutte contre le financement du terrorisme en soutenant l'adoption par son Comité de lutte contre le terrorisme d'un ensemble de lignes directrices désormais connues sous le nom de "Lignes directrices de l'Algérie", selon ce qu'a rapporté l'Agence de presse algérienne, vendredi.

À la fin de sa première année de mandat au sein du Conseil de sécurité des Nations unies (2024-2025), l'Algérie a laissé, selon l'agence, "une empreinte marquante dans la structure internationale de lutte contre le terrorisme. L'adoption des 'Principes de l'Algérie' concernant le financement du terrorisme à l'aide des technologies modernes constitue un héritage tangible de ce mandat et représente une contribution historique au renforcement de la paix et de la sécurité internationales".

L'APS a indiqué que "ce succès diplomatique majeur, qui s'ajoute aux réalisations antérieures durant la période d'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité, est le fruit d'un intense et difficile processus de négociations qui a duré une année complète sous la présidence algérienne du Comité de lutte contre le terrorisme".

Ces efforts ont permis de créer un cadre international nouveau pour faire face aux défis découlant de l'évolution rapide des technologies financières, et l'adoption des "Principes de l'Algérie" reflète le fruit d'un travail assidu et collaboratif, jalonné de consultations approfondies entre des experts de plusieurs pays, nécessitant une coordination minutieuse avec les structures nationales de chaque pays membre pour assurer la conformité avec les normes internationales, selon la source.

Selon l'agence, l'élaboration du document a rencontré de grandes difficultés, notamment la recherche de compromis difficiles sur de nombreuses parties du texte, afin de refléter la diversité des points de vue au sein de la communauté internationale. Cette approche, qui a impliqué un niveau technique élevé, témoigne des efforts déployés pour concilier l'innovation sécuritaire et le respect de la souveraineté nationale.

L'APS a souligné que "ce processus a mis en évidence la capacité de l'Algérie à mobiliser et unifier les acteurs internationaux autour de principes fondamentaux, tout en maintenant un équilibre entre les progrès technologiques et les nécessités sécuritaires. Les lignes directrices répondent à la préoccupation croissante de la communauté internationale concernant l'exploitation des technologies financières innovantes par les groupes terroristes, et proposent une approche globale et équilibrée qui permet de tirer parti des avantages des technologies modernes, tout en renforçant les capacités des États à prévenir et à combattre leur mauvaise utilisation à des fins terroristes".

L'agence a ajouté que "l'inclusion du nom de l'Algérie à travers ces principes dans les documents officiels du Conseil de sécurité consacre l'engagement constant de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et son rôle de leader dans ce domaine." Cet "accomplissement représente un héritage avec lequel l'Algérie se souvient dans le Conseil de sécurité et dans les forums internationaux pertinents, et il reflète également son expérience reconnue à l'échelle mondiale et sa capacité à mobiliser la communauté internationale autour des questions de sécurité cruciales".

Le document adopté propose une approche mondiale centrée sur quatre piliers stratégiques : l'analyse des risques émergents, l'adaptation des cadres réglementaires, le renforcement des mécanismes de détection et l'évaluation systématique de l'efficacité des mesures prises. Cette structure incarne la vision algérienne pour répondre de manière équilibrée aux défis sécuritaires contemporains.