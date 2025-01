Le président de la République reçoit le président du MSP

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, et la délégation l'accompagnant, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd.

Il convient de rappeler que le président de la République avait reçu le 7 janvier dernier, Mustapha Yahi, secrétaire général du Rassemblement national démocratique, qui a indiqué, après la rencontre, que plusieurs dossiers avaient été abordés, dont l'initiative de dialogue national et la loi sur les partis politiques.