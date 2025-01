Météo: les conseils de la protection civile

La Direction générale de la Protection civile a adressé des conseils et recommandations aux citoyens se rendant dans les régions enneigées, en coordination avec les alertes émises par l'Office national de la météorologie.

Dans un communiqué publié ce vendredi, les services de la Protection civile ont souligné l'importance de "vérifier l'état du véhicule et de procéder à son entretien avant de voyager, notamment les freins et les pneus, de s'assurer de remplir le réservoir de carburant avant de monter dans les zones montagneuses, de faire preuve de prudence dans les virages et sur les pentes, et de respecter les limites de vitesse". Ils ont également conseillé d' "éviter de conduire en cas de brouillard épais ou pendant les chutes de neige, sauf en cas de nécessité".

Pour la sécurité dans les zones montagneuses, le communiqué précise qu'il est recommandé de "porter des vêtements d'hiver pour se protéger du froid, résistants à l'eau et de couleurs visibles comme le jaune, le rouge ou le bleu, d'éviter les zones dangereuses et les pentes élevées pour prévenir les accidents, et de ne pas s'aventurer trop loin dans la forêt pour éviter de se perdre".

La Direction a aussi conseillé aux amateurs de randonnée de "s'assurer d'avoir les équipements nécessaires, tels qu'une couverture thermique, une lampe de poche, une batterie de rechange, une quantité suffisante de nourriture et de boissons, un sifflet de signalisation, et des chaussures antidérapantes", et d'"effectuer le camping en groupes d'au moins trois personnes, de définir l'emplacement prévu et la durée du séjour, et de laisser ces informations au centre de protection civile le plus proche".