Plusieurs blessés à Chréa à cause des neiges

Les secours de la protection civile accompagnés de la Gendarmerie nationale ont pu sauver la vie à un couple coincé dans la zone touristique de Chréa, à 2km de l’autoroute, selon un communiqué rendu public ce vendredi par les services de la Protection civile.

L’incident a nécessité environ 4 heures aux secouristes pour localiser le couple égaré, dans la partie est de Chréa. Ce dernier s’était soudainement retrouvé au milieu d’un épais brouillard, ce qui l’a fait perdre le chemin principal au cœur de la forêt de d’El Hawdh, éloignée du siège de la commune et du club de ski. Heureusement, leur appel téléphonique a permis de les retrouver dans un environnement enneigé et par un froid glacial. Ils ont été pris en charge dans de bonnes conditions.

Les services de secours ont, par ailleurs, assisté au moins 100 visiteurs, principalement victimes de contusions et de fractures, lors de la pratique du ski avec des planches artisanales. Les soins nécessaires leur ont été prodigués.

Les secouristes ont cependant rencontré des difficultés pour transférer certains blessés, notamment ceux ayant des fractures, vers les unités hospitalières au centre de Blida, en raison des routes encombrées. Les trajets ont pris entre 3 et 4 heures à l’aller seulement, et autant au retour, sans compter le manque d’ambulances face au nombre de blessés, et l’absence de certains services médicaux essentiels dans la clinique de Chréa, ainsi que d’une station-service et d’une pharmacie.

Les routes menant au centre de la réserve, depuis Bouarfa, le centre de Blida et Bouinan, ont été marquées par des embouteillages remarquables dus à l’afflux de milliers de touristes venus profiter de la neige en fin de semaine, ce qui s’est également répercuté sur le centre-ville, où de nombreux automobilistes et bus de transport urbain se sont retrouvés dans des embouteillages bloquant la majorité des directions et axes principaux du centre-ville, notamment jeudi dernier.

L’arrêt du téléphérique depuis l’été 2023 a aussi contribué à cette crise en augmentant la pression sur les routes d’accès.