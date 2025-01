Amoura : Un doublé historique contre Neuer

L’international algérien, Mohamed Amine Amoura, a augmenté son compteur de buts en Bundesliga après avoir réussi, ce samedi soir, à inscrire deux buts contre le légendaire gardien allemand Manuel Neuer.

Bien que le club de Wolfsburg ait perdu sur le score de 3-2, cette journée restera historique pour le natif de Jijel, qui a marqué un doublé face à un club mythique, en présence de son gardien emblématique, et dans le prestigieux stade Allianz Arena.

Le premier but d’Amoura est survenu à la 24e minute du match, grâce à une frappe qui a suivi un rebond sur un défenseur adverse. Le deuxième but a été inscrit à la 88e minute, grâce à une autre frappe, exploitant une passe millimétrée de son coéquipier Thomas.

Âgé de 24 ans, Amoura continue d’impressionner lors de sa première saison en Bundesliga, portant son total à 14 contributions en 16 matchs (8 buts et 6 passes décisives). Il s’impose ainsi comme l’une des étoiles montantes de ce prestigieux championnat européen.