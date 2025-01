L'autoroute Djendjen-El Eulma voit enfin le jour

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a supervisé ce mardi, la mise en service des premiers tronçons de l'autoroute reliant la ville d’El Eulma, dans la wilaya de Sétif, au port de Djendjen, dans la wilaya de Jijel.

La première étape du programme de visite du ministre a eu lieu dans la commune d’El Eulma, où il a procédé, en compagnie des autorités locales de la wilaya de Sétif, à la mise en service d’un premier tronçon de 14 km reliant l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune d’El Eulma jusqu’à la commune de Beni Fouda.

Selon un communiqué de la wilaya, le taux global d’avancement du projet dans la wilaya de Sétif a atteint 63 %, et la livraison du tronçon de 50 km dans cette wilaya est prévue d’ici la fin de l’année 2025.

La deuxième étape de la visite du ministre s’est déroulée dans la wilaya de Jijel, où il a supervisé la mise en service d’un tronçon de 13 km allant de l’entrée du port de Djendjen jusqu’à l’échangeur de Chadia à Kaous.

D’après le communiqué de la wilaya de Jijel, le ministre a souligné, dans son intervention, qu’un calendrier a été établi pour la réception d’autres tronçons du projet au cours de l’année 2025, y compris les travaux de réalisation de l’ouvrage d’art au point kilométrique 27 et les travaux du tunnel.

Dans la même wilaya, le ministre Rekhroukh a inspecté le chantier de construction des moules en béton destinés au pont de Tablot au point kilométrique 32, exprimant son insatisfaction face au faible rythme de production des moules en béton. Il a donné des instructions pour accélérer l’avancement des travaux en augmentant le nombre d’équipes sur le chantier.

Le ministre a également inspecté les travaux de réalisation du tunnel au point kilométrique 26, où les travaux de forage ont été achevés sur une longueur de 340 mètres linéaires, soit un taux d’avancement global de 65 %. Il a instruit le groupement chargé des travaux de fournir une deuxième machine de coffrage avant la fin du mois de mars de cette année, afin d’accélérer l’achèvement de l’aménagement de la partie restante du tunnel dans les délais impartis. Il a également donné des directives pour finaliser le tronçon reliant la sortie du tunnel jusqu’au point kilométrique 32, permettant ainsi de connecter l’autoroute à la route nationale n° 77.

Il est à noter que la distance totale de cette autoroute stratégique est de 110 km, répartie entre 45 km dans la wilaya de Jijel, 15 km dans la wilaya de Mila et 50 km dans la wilaya de Sétif. Le taux global d’avancement du projet a atteint 59 %, selon les explications fournies au ministre.

Le projet, dont les travaux ont débuté en 2014, a connu d’importants retards en raison de divers facteurs. Le ministre des Travaux publics a récemment révélé que son département ministériel travaille à la restructuration du contrat du projet afin de finaliser sa réalisation.

En réponse à une question orale à l’Assemblée Populaire Nationale sur l’avenir du projet, Rekhroukh a expliqué que le ministère « travaille à l’élaboration d’un avenant légal permettant d’attribuer la réalisation de certaines parties du projet à des entreprises autres que celles initialement contractées, comme solution optimale pour achever le projet dans les meilleurs délais. » Il a affirmé que son département œuvre à l’achèvement du projet « d’ici 2026. »