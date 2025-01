La MCA écrase son voisin et grimpe à la deuxième place

Le MC Alger a remporté une grande victoire ce vendredi, contre son rival l'USM Alger lors du derby de la capitale qui a eu lieu au stade olympique 5 juillet, dans le cadre de la régularisation du calendrier de la Ligue professionnelle 1.

La première mi-temps n'a pas répondu aux attentes du public, présent en force dans les tribunes des deux clubs et a été marquée par une grande prudence des deux côtés, se terminant sur un score nul.



La deuxième période a été complètement différente, car les joueurs de l'entraîneur Khaled Ben Yahia sont entrés avec force, surprenant le gardien Ben Bout par deux buts consécutifs inscrits par Amine Messoussa et Kipré Jr aux 49e et 57e minutes.

Malgré les changements effectués par l'entraîneur tunisien Nabil Maâloul, on n'a pas vu de forte réaction des joueurs de "Soustara" pour revenir au score, et même après l'ajout de 15 minutes de temps additionnel, les coéquipiers de Belkacemi n'ont pas réussi à créer des occasions franches pour marquer. Au contraire, le MCA a alourdi le score avec un troisième but inscrit par le remplaçant Sofiane Bayazid à la 90+102e minute.





L'arbitre a ensuite sifflé la fin du match, avec la victoire des coéquipiers du capitaine Abdellaoui sur un score lourd (3-0) rarement vu dans le derby entre les deux voisins.

Cette victoire permet au champion en titre de grimper à la deuxième place du classement avec 24 points et à un seul point du leader, la JS Kabylie, avec deux matchs en retard pour le doyen, tandis que l'USMA reste à la sixième place avec 20 points et trois matchs en retard."