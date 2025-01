Al-Qassam diffuse des séquences de la libération des prisonnières

Les Brigades Al-Qassam ont diffusé, samedi soir, des séquences exclusives de l'opération de libération de quatre soldates israéliennes capturées, dans le cadre de la première phase de l'accord d'échange de prisonniers.



Les séquences montrent les prisonnières dans un état de satisfaction et de joie évidente. Les séquences montrent également qu'elles ont signé leurs certificats de libération et ont reçu des cadeaux commémoratifs des Brigades Al-Qassam avant la remise officielle.

Les vidéos documentent également le passage des combattants d'Al-Qassam et de leurs véhicules militaires dans les rues de Gaza, ainsi que les cris de soutien à la résistance palestinienne.

Les soldates ont exprimé leur gratitude par des messages en arabe. L'une d'elles a déclaré : "Salam Alikoum .. merci aux Brigades Al-Qassam pour leur excellent traitement", tandis qu'une autre a remercié pour la nourriture, les boissons et les vêtements fournis. La troisième a remercié les jeunes "qui veillaient sur nous et prenaient soin de nous en nous protégeant des bombardements", et la quatrième a ajouté : "Insha'Allah ce sera un jour heureux et le meilleur jour pour nous tous".

Les quatre prisonnières ont toutes répété ensemble : "Aujourd'hui, 25 janvier", en référence à la date de l'échange de prisonniers.

Les séquences montrent également les soldates vêtues de leur uniforme militaire et en bonne santé, aux côtés des membres de la résistance, sur une plateforme dans le champ. Un accord de remise a été signé entre un représentant des Brigades Al-Qassam et un autre du Comité international de la Croix-Rouge.

Elles ont montré les prisonnières montant sur la plateforme, saluant la foule palestinienne et levant des signes de célébration pour les caméras. Les Brigades Al-Qassam ont remis les quatre soldates israéliennes au Comité international de la Croix-Rouge à Gaza.

Vendredi, Abu Obeida a annoncé via Telegram que, dans le cadre de l'accord d'échange des prisonniers "Le déluge d’Al-Aqsa", les Brigades Al-Qassam libéreraient les soldates suivantes : Karina Areef, Daniel Gilboa, Naama Levi et Liri Elbag.

Dimanche dernier, l'accord de cessez-le-feu entre le Mouvement de la Résistance islamique (Hamas) et l'entité israélienne est entré en vigueur.