L'automne dernier, les médias français se sont déchaînés après qu'une femme juive vivant dans le 11e arrondissement de Paris a indirectement accusé ses voisins d'origine étrangère, pour la plupart musulmans, de l’avoir harcelée en peignant une croix gammée (la croix nazie) et une étoile de David devant sa maison. Toutefois, ces derniers se sont étonnement tus aujourd'hui que la vérité ait éclaté.

La prétendue victime, nommée Nancy S., est apparue sur toutes les chaînes françaises, qui ont exploité l'histoire pour dénoncer la montée des actes antisémites en pleine agression sioniste contre Gaza. À l'époque, certains analystes avaient affirmé que ces agressions contre les juifs étaient le fait des musulmans.

Cependant, les enquêtes des services de sécurité ont révélé la supercherie, selon le journal Le Parisien dans son édition d’hier, samedi, Nancy S. a été arrêtée le 22 janvier dernier après que des caméras de surveillance installées dans l'ascenseur de l'immeuble l'ont filmée, en compagnie de sa fille adolescente, en train de dessiner la croix gammée, symbole de l'extermination des juifs par les nazis et d'écrire le mot "Juifs" sur le seuil de sa porte.

Non seulement Nancy S, qui est employée dans un lycée, s'est montrée malveillante, mais aussi peu maligne, en prétendant avoir reçu des lettres d'insultes et de menaces. Or, l'enquête a révélé que les timbres apposés sur ces lettres avaient été achetés avec sa propre carte bancaire !

Au début de l'affaire, les médias français avaient pointé du doigt les voisins de Nancy. L'extrême droite avait exploité l'affaire pour s’attaquer aux musulmans, et le maire du 11e arrondissement de Paris, où réside la fausse victime, avait même accéléré son relogement en lui attribuant un nouveau logement social.