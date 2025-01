Le ministre de l’Intérieur entame une visite officielle en Italie

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, entame une visite officielle en Italie, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié ce lundi.

Cette visite, effectuée à l'invitation du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piantedosi, s'inscrit dans le cadre de la dynamique que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays amis, en exécution de la volonté politique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue italien, Sergio Mattarella, ajoute le communiqué.

Selon la même source, cette visite constitue également une occasion de renforcer les relations de coopération bilatérale dans les domaines liés au secteur de l'intérieur et des collectivités