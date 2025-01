Hydrogène vert : Les Pays-Bas proposent leur expertise à l'Algérie

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu, ce mercredi, un appel téléphonique de son homologue du Royaume des Pays-Bas, Caspar Veldkamp, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Selon le communiqué, les deux ministres ont passé en revue, à l’occasion, la situation des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et abordé les moyens de les porter à un niveau plus large.

A ce titre, précise le communiqué, les deux pays procéderont, lors de la prochaine réunion du comité gouvernemental mixte, à la signature d’une feuille de route actera le renforcement de la coopération dans des domaines traditionnels tels que l’énergie et l’agriculture, et son élargissement à d’autres domaines tels que les start-ups et les énergies renouvelables, en particulier l’hydrogène vert.

A ce titre, le ministre néerlandais a exprimé la disposition de son pays à partager sa considérable expérience dans le domaine de l’hydrogène vert dans le cadre du développement des projets structurants que l’Algérie s’emploie à mettre en œuvre dans ce sens en coopération avec les partenaires européens.

L’Algérie a signé, la semaine dernière, aux côtés de l’Italie, de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Tunisie, la déclaration commune d’intention politique concernant le projet du corridor SoutH2, lors d’une cérémonie tenue à Rome, en Italie.