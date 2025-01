Bougherra se prépare pour deux rendez-vous importants

La Fédération algérienne de football a annoncé que la sélection nationale A’, dirigée par l'entraîneur Madjid Bougherra, effectuera son premier stage de préparation pendant la période FIFA prévue du 17 au 25 mars 2025.

Dans un communiqué publié vendredi, la FAF a indiqué que la sélection locale se préparera pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations des locaux (CHAN), contrairement aux rumeurs évoquant la participation de l'Algérie avec une équipe des moins de 20 ans.

Il convient de rappeler que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des locaux se déroulera en août prochain dans trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. La sélection nationale, avec six autres équipes, participera à un tournoi préliminaire pour obtenir deux places supplémentaires pour la phase finale du CHAN.

Ce tournoi préliminaire, dont la date n'a pas encore été annoncée, réunira les sélections de l'Algérie, de l'Égypte, des Comores, de l'Afrique du Sud, du Gabon, de la Gambie et du Malawi.

Lors du tirage au sort du 15 janvier dernier pour le CHAN, l'équipe de Bougherra a été placée dans le groupe C, en cas de qualification, aux côtés de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée et d'une autre équipe qualifiée.

Enfin, la FAF a précisé que la sélection nationale des locaux se préparera également pour un autre grand événement, la Coupe arabe, qui se tiendra au Qatar en décembre prochain. Il est à noter que la sélection nationale, dirigée alors par l’actuel entraineur Madjid Bougherra a remporté la dernière édition de ce tournoi en 2021.