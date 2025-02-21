"فيات الجزائر" تفتح باب التسجيل لشراء دوبلو بانورما عن بعد

أعلنت "فيات الجزائر" عن فتح باب التسجيلات لاقتناء دوبلو بانوراما حصريا عبر الموقع الإلكتروني www.fiat.dz ، وكشفت أن عملية الحجز "لن تُجرى بعد الآن على مستوى شبكة المعارض".

وكانت شركة "فيات الجزائر" قد ذكرت في وقت سابق أن التسجيلات لاقتناء "فيات دوبلو بانوراما" تتم حصريا على مستوى معارضها الـ64 المنتشرة عبر التراب الوطني، من منطلق أنه الإجراء الذي يُتيح إدارة تدفق الطلبات بما يتماشى مع كميات الإنتاج في مصنع طفراوي، بينما اغتنمت الفرصة لتُطمئن زبائنها بأنه، حرصا على العدل، تسجل الطلبات عبر منصة وطنية مركزية تضمن معالجة دقيقة وفق ترتيبها الزمني فقط، بغض النظر عن موقع المعرض الذي تم فيه التسجيل.