نجم ريال مدريد يدعم إيمان خليف (صورة)

أهدى اللاعب الألماني ونجم ريال مدريد، أنطونيو روديغير، الملاكمة إيمان خليف، قميصا له موقّعًا بعبارة: "إلى إيمان، ابقِ قوية دائمًا". ونشرت بطلة أولمبياد باريس الأخيرة، على حسابها على إنستغرام، صورة قميص اللاعب الذي يحمل الرقم 22 في نادي ريال مدريد، والذي تظهر فيه بوضوح عبارة "To Imane, Stay strong always ".

ويأتي هذا الدعم للملاكمة في سياق تجدد الهجوم عليها، ومنعها من المشاركة في منافسات مستقبلية، بذريعة "التشكيك في هويتها الجنسية". وكان الاتحاد الدولي للملاكمة، أبرز هيئة مناوئة للبطلة الجزائرية، قد رفع، مؤخرا، دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية التي سمحت لإيمان خليف بالمشاركة في أولمبياد باريس.

ووفق ما ذكره في بيان له، يعتزم الاتحاد الدولي للملاكمة التوجه إلى القضاء لرفع دعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية مشاركة الجزائرية إيمان خليف والتايوانية يو-تينغ لين في أولمبياد باريس 2024. ويأتي هذا القرار من الاتحاد، الذي لم يستوعب فوز إيمان خليف بذهبية باريس.