ألقى أفراد الدرك الوطني القبض على شابين، 22 و26 سنة، اتخذوا من محل لبيع الأكل الخفيف بالرويبة شرقي العاصمة مكانا لترويج المخدرات، حيث ضبط بحوزتهم على 3 كيلوغرام و500 غرام من مادة القنب الهندي.

ومواصلة للتحقيقات اللازمة تم تحديد هوية شريكهم الثالث، 31 سنة، وبالحصول على إذن بالتفتيش لمقر سكناه عثر بداخله على صاعق كهربائي وسيف.

وبعد استنفاد الإجراءات الأمنية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الرويبة الذي أمر بإيداعهم السجن المؤقت في انتظار محاكمتهم، فيما فتح أفراد الدرك تحقيقا في القضية للكشف عن باقي شركائهم.