أعلن فرانشيسكو كوزي المدعي العام بمدينة جنوة الإيطالية اليوم الاربعاء أن عدد الضحايا الذين تأكد مقتلهم جراء حادث انهيار جسر موراندي وصل إلى 42. وقال كوزي لمحطة "راي": "حتى الآن، تأكد لدينا وفاة 42 شخصاً، بينهم ثلاثة قصّر"، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى ليست نهائية.

وعلى الأرض واصلت فرق الإنقاذ اليوم الأربعاء البحث عن ناجين وسط حطام الجسر. وتحركت رافعات لنقل قطع بحجم شاحنات من الحطام الخرساني بينما بحث مئات من أفراد فرق المطافئ عن ناجين، وتحولت الحالة العامة من الصدمة والحزن إلى الغضب بسبب حالة الجسر الذي يبلغ طوله1.2 كيلومتر والذي اكتمل تشييده في عام 1967 وجرى ترميمه قبل عامين. وقال لوكا كاري المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن هناك 400 من أفراد مكافحة الحرائق في الموقع يرفعون قطعاً كبيرة من الخرسانة لإفساح المجال لفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين.