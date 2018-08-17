مرة أخرى، وبعد ساعات معدودة، تراجعت العملة التركية، اليوم الجمعة، مسجلة 5.86 ليرة للدولار بعد إغلاقها الخميس عند مستوى 5.8150، وسط تحذيرات من الولايات المتحدة لتركيا من عقوبات إضافية، إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون.

وانخفضت الليرة 35 بالمائة مقابل الدولار، هذا العام، بفعل تدهور العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، وأثارت الخسائر مخاوف بشأن هيمنة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الخميس، خلال اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب "نخطط للقيام بالمزيد إذا لم يفرجوا عنه سريعا".

وأورد ترامب لاحقا على تويتر أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون الذي وصفه بالـ "رهينة الوطني العظيم". وقال "لن ندفع شيئا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا".