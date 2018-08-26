تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية ميلة، خلال الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالأسلحة النارية دون رخصة ببلدية التلاغمة.

وأوضحت مصالح أمن الولاية، اليوم الأحد، أنه تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 50 و 63 سنة و استرجاع مسدس آلي وبندقيتي صيد وكذا 31 خرطوشة من مختلف العيارات.

وتعود تفاصيل القضية بحسب مصالح أمن الولاية، إلى تلقي فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمعلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة تتاجر بالأسلحة النارية دون رخصة على مستوى بلدية التلاغمة حيث قامت الفرقة بوضع خطة محكمة تكللت بتوقيف شخصين متورطين في العملية وسمحت التحريات المكثفة من استرجاع ثلاثة أسلحة نارية بالإضافة إلى 31 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وتم بعد استكمال الإجراءات الجزائية تقديم الموقوفين أمام نيابة محكمة شلغوم العيد عن جناية المتاجرة بالسلاح والذخيرة دون رخصة.