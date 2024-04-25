بيان هام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها البحرية.

ووفق بيان لذات المؤسسة اليوم الخميس، أن برنامج المعدل على النحو التالي:

- رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 25 أفريل على الساعة 23:00 مساءا عوضا عن يوم 24 أفريل على متن سفينة باجي مختار 3

- رحلة الجزائر_ مرسيليا يوم يوم 26 أفريل على الساعة 20:00 مساءا عوضا عن يوم 25 أفريل

- رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 27 أفريل على الساعة 19:00 بدلا من الساعة: 12:00 زوالا.

- رحلة وهران_ اليكانتي يوم 28 أفريل على الساعة 20:00 عوضا عن يوم 26 أفريل.

- رحلة اليكانتي _ وهران يوم 29 أفريل على الساعة 19:00 عوضا عن يوم 27 أفريل.

وقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارا عن هذا التعديل، متمنية لزبائنها رحلة ممتعة على متن سفنها.