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مجتمع

بيان هام لمؤسسة النقل البحري للمسافرين

26 افريل 2024 ()

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تعديلا طرأ على برنامج رحلاتها البحرية.

ووفق بيان لذات المؤسسة اليوم الخميس، أن برنامج المعدل على النحو التالي:

-        رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 25 أفريل على الساعة 23:00 مساءا عوضا عن يوم 24 أفريل على متن سفينة باجي مختار 3

-        رحلة الجزائر_ مرسيليا يوم يوم 26 أفريل على الساعة 20:00 مساءا عوضا عن يوم 25 أفريل

-        رحلة مرسيليا_ الجزائر يوم 27 أفريل على الساعة 19:00 بدلا من الساعة: 12:00 زوالا.

-        رحلة وهران_ اليكانتي يوم 28 أفريل على الساعة 20:00 عوضا عن يوم 26 أفريل.

-        رحلة اليكانتي _ وهران يوم 29 أفريل على الساعة 19:00 عوضا عن يوم 27 أفريل.

وقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارا عن هذا التعديل، متمنية لزبائنها رحلة ممتعة على متن سفنها.

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