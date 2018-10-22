أعلنت حكومة ولاية كادونا حيث قتل 55 شخصا هذا الأسبوع في مواجهات بين مسيحيين ومسلمين أمس الأحد حظرا للتجول في مدينة كادونا كبرى مدن الولاية الواقعة شمال نيجيريا.

وقال صامويل أروان المتحدث باسم الحاكم في بيان "فرض حظر تجول لمدة 24 ساعة في مدينة كادونا وضواحيها بأثر فوري". وطلب الحاكم نصير الرفاعي في تغريدة من السكان "احترام التعليمات" وعدم مغادرة منازلهم مؤكدا أن هذا القرار "اتخذ من أجل مصلحة الولاية".

وقتل 55 شخصا هذا الأسبوع في أعمال عنف بين شبان مسلمين ومسيحيين في كاسوان ماغاني وهي بلدة تقع على بعد 50 كلم من مدينة كادونا. واندلعت أعمال العنف يوم الخميس بين شبان مسلمين من قبائل هاوسا من جهة ومسيحيين من قبائل أدارا من جهة أخرى في سوق محلية. وفي خضم ذلك جرت أعمال انتقامية نفذها شبان من أدارا ضد مسلمين في المدينة حيث تم إحراق العديد من المنازل.

ومنطقة كادونا تقع في الحزام الأوسط لنيجيريا حيث يلتقي الشمال ذو الغالبية المسلمة والجنوب ذو الغالبية المسيحية وهي بؤرة توتر تقليدية بين المجموعتين.