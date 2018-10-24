تمكنت فرقة مختصة بالشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، عشية أمس، من شل نشاط وتحديد هوية مجموعة من أفراد شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب مادة "الكوكايين" عبر المطار الدولي رابح بيطاط بعنابة، متكونة من 04 أشخاص ينحدرون من ولاية قالمة وتتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة.

وحسب مصادرنا، فإن توقيف هذه المجموعة الإجرامية الدولية، التي تستخدم المطارات الدولية بالجزائر لمحاولة تمرير سموم مادة "الكوكايين"، جاء إثر ورود معلومات دقيقة إلى مصالح الشرطة بأمن عنابة، مفادها وجود نشاط مشتبه فيه لمجموعة من الأشخاص يحاولون إدخال الكوكايين عبر مطار رابح بيطاط بعنابة، على متن رحلة جوية قادمة من مطار باريس بفرنسا بالاشتراك مع عناصر آخرين كانوا في انتظارهم ببهو المطار.

واستغلالا لهذه المعلومات، استطاعت، مصالح الأمن من رصد تحركات هذه المجموعة الإجرامية، من داخل المطار الدولي إلى غاية خروج أخر فرد منها من موقف ركن السيارات بداخل المطار، بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش، وكان الهدف حسب مصادرنا، التخطيط من أجل التوقيف الجماعي لعناصر هذه الشبكة بمكان معزول خارج حدود المطار الدولي وتحديدا بحي غربي عيسي.

وقد تم اعتراض مسار السيارة التي كانوا على متنها وتوقيفهم جماعيا بداخلها، وبحوزتهم أكثر من 40 غرام من مادة الكوكايين من النوعية الرفيعة، التي يتم خلطها مع نوع آخر من المخدرات لبيعها لفائدة تجار المخدرات، مقابل مبالغ مالية هامة. وسيتم إحالة جميع الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار للفصل في الملف.