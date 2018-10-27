ينظم المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمةقمة "ألجيريا فيوتشر اينرجي" (الجزائر لطاقة المستقبل).

وجاء في بيان للمجمع ،هذا الموعد المخصص للنفط و الغاز، ينظم مناصفة مع المؤسسة البريطانية للندوات و المعارض و التكوين حول الطاقة و المنشآت"CWC" تحت شعار "التنويع و الابتكار و الاستثمار".

و أوضح مجمع سوناطراك أن هذه القمة ستعرف مشاركة رواد عالميين في مجال صناعة المحروقات و الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العديد من وزراء الطاقة و الأمناء العامين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" و منتدى الدول المصدرة للغاز.

و ستسمح منصة النقاش هذه، المتمحورة حول الاستثمار و السياسة الطاقوية للجزائر، بتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين العالميين في مجال صناعة النفط و الغاز.