سوناطراك: "الجزائر لطاقة المستقبل" هذا الإثنين بالجزائر

مال و أعمال
27 أكتوبر 2018 () - واج/س.أ
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ينظم المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمةقمة "ألجيريا فيوتشر اينرجي" (الجزائر لطاقة  المستقبل).

وجاء في بيان للمجمع ،هذا الموعد المخصص للنفط و الغاز، ينظم مناصفة مع المؤسسة البريطانية  للندوات و المعارض و التكوين حول الطاقة و المنشآت"CWC" تحت شعار "التنويع و  الابتكار و الاستثمار".

و أوضح مجمع سوناطراك أن هذه القمة ستعرف مشاركة رواد عالميين في مجال صناعة  المحروقات و الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العديد من وزراء الطاقة و الأمناء  العامين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" و منتدى الدول المصدرة للغاز.

و ستسمح منصة النقاش هذه، المتمحورة حول الاستثمار و السياسة الطاقوية  للجزائر، بتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين العالميين في مجال صناعة  النفط و الغاز.

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