توفي شاب في الـ36 من العمر بعين المكان، وأصيب آخران في الـ23 من العمر بجروح متعددة، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، عندما انحرفت بهم سيارة سياحية من نوع "سيمبول" ثم انقلبت، على الوطني 20، قرب حي الإخوة رحابي "الجورودون" بالمدخل الشرقي لمدينة ڨالمة.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بإسعاف الجريحين "م.ر" 23 سنة و"ك.ب" 23 سنة، ونقلهما إلى استعجالات مستشفى الحكيم عقبي، كما نقلت جثة الشاب القتيل"ر.س" 36 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى ذاته.