بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.7 في المائة إلى غاية شهر سبتمبر 2018. حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية ، نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية سبتمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من أكتوبر 2017 إلى غاية شهر سبتمبر 2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين أكتوبر2016 إلى سبتمبر2017.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، أي تطور مؤشر شهر سبتمبر2018 مقارنة بشهر أوت 2018 فقد ارتفع بـ 0.3 بالمائة.

و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر أوت 2018. ونجم هذا التغيير التصاعدي عن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة 0.3 بالمائة.

باستثناء ارتفاع أسعار الفواكه (38.9 بالمائة) و البيض بنسبة (4.2 بالمائة)، سجلت المواد الغذائية الأخرى انخفاضا في الأسعار. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بلحم الدواجن (11.1- بالمائة) و الخضر (- 5.8 بالمائة) شهر سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أوت من السنة الجارية.

وفي ما يخص أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت بدورها ارتفاعا بسيطا بلغ (0.1 بالمائة)، مرده أساسا، ارتفاع في أسعار الحليب و الجبن و مشتقاته (0.6 بالمائة) و الزيوت و الدهون (0.56 بالمائة).

و عرفت أسعار المواد المصنعة نفس التوجه التصاعدي بنسبة (+ 0.6 بالمائة)، في حين سجلت أسعار الخدمات نوعا من الاستقرار (0.03 بالمائة)، حسب توضيحا الديوان الوطني للإحصاء.

وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي "الملابس والأحذية" و"التربية والترفيه" ارتفاعا بنسبة (1.5 بالمائة) لكل واحدة. وتميزت باقي مجموعات المنتجات الأخرى سوي بارتفاع طفيف في الأسعار أو باستقرار شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر أوت الماضي.