قالت الحكومة المالية في بيان لها، إنّها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بسقوط 37 قتيلاً في هجوم استهدف قرية كولوغون الفولانية" في إقليم موبتي (وسط)، مشيرةً إلى أنّ الهجوم شنّه "مسلّحون يرتدون زيّ صيّادي الدوزو التقليديين".

وأضاف البيان أنّه "إلى جانب القتلى الـ37 الذين تمّ إحصاؤهم وجميعهم مدنيّون فقد سقط أيضاً العديد من الجرحى وأحرقت مساكن كثيرة".

وشدّد البيان على أنّ "الحكومة تطَمئن إلى أنّ مرتكبي هذه الجرائم سينالون أشدّ العقوبات المنصوص عليها في القانون وتدعو كل المجموعات في منطقة الوسط إلى الهدوء".