تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، بنسبة 1 بالمائة بالنسبة لخام برنت القياسي، في أول تعاملات العام 2019، مقارنة مع إغلاق الإثنين، بعد إغلاق للبورصات العالمية وأسواق النفط، الثلاثاء.

يأتي التراجع، رغم دخول اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الثلاثاء، بين الأعضاء في "أوبك"، ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، ولمدة 6 شهور.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنسبة 1.02 بالمائة أو 54 سنتا إلى 53.27 دولارا للبرميل.

وبنسبة 1.17 بالمائة أو 53 سنتا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي ، تسليم فبراير إلى 44.86 دولارا للبرميل.