أقدمت مصالح مراقبة مياه الشرب بالمدية مساء اليوم على غلق أربعة آبار لمياه الشرب بقرى متفرقة في بلدية حربيل غربي عاصمة الولاية، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية تلوثها والذي تجهل مصادره إلى غاية قرار الغلق، فيما كان قد تم غلق بئر خامسة قبل يومين بإقليم بلدية بن شكاو على مقربة من إبتدائية كانت تتمون بمياهها لشرب تلاميذها الذين أشتبه في إصابة أحدهم مؤخرا جراء أستهلاكه لماء تلك البئر. وقد تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للكشف عن مصادر تلوث تلك الآبار وتوسيع دائرة الرقابة لتشمل عشرات الأبار الفردية والتي تعود لملكية الخواص، للتأكد من صلاحية مياهها من عدمها للإستهلاك، خاصة بعد الأمطار التي تهاطلت على مختلف مناطق الولاية، والتي يشتبه حسب بعض المصادر في تسريب مياه ملوثة إلى عمق الأبار.خاصة تلك الواقعة بالقرب من فيضان مجاري الوديان التي أصبحت مصبا لقنوات الصرف الصحي.