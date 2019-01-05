تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم من تفكيك شبكتين لتنظيم الهجرة غير الشرعية "الحرقة" وتوقيف 11 شخصا في عمليتين منفصلتين.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية، اليوم السبت، أن العملية الأولى تمت ببلدية أولاد بوغالم (90 كلم شرق مستغانم) بعد أن تمكنت كتيبة الدرك الوطني من حجز قارب تقليدي الصنع ومحرك ومركبة نفعية وتوقيف 6 أشخاص.

وأسفرت العملية الثانية عن توقيف 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير الشرعية.

وتمكن عناصر الدرك الوطني خلال هذه العملية التي تمت ببلدية سيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم) من حجز قارب نزهة ومحرك كانا سيستعملان لتنظيم هذه الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإسبانية، يضيف المصدر .

وسيتم في وقت لاحق وفور الانتهاء من التحقيقات تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية كما تمت الإشارة إليه.