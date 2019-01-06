قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إن الأمم المتحدة لم تنفق سوى 40% من إجمالي مليار و250 مليون دولار سلمتها السعودية والإمارات والكويت لها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن.

وأكد السفير آل جابر، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن "ذلك يعد مؤشرا على عدم قدرة الأمم المتحدة على استخدام تلك المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لسلطة المليشيا الحوثية بسبب ممارساتهم".

وقال السفير آل جابر، إن " الحوثيين تعيق مساعدات الإغاثة وتنهبها منذ سنوات وتمنع وصولها إلى بعض المناطق في اليمن إضافة لتحويلها تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي بطرق مختلفة". وطالب السفير السعودي، منظمات الأمم المتحدة بالتحدث بصراحة والكشف عن الحقائق التي تعترض أعمالهم بسبب تصرفات مليشيا الحوثي وهذا سيجعلها في موقع قوي لمواجهة ممارسات الحوثيين.