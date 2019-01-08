رفعت المصالح الفلاحية لولاية تلمسان درجة التأهب لمواجهة طاعون المجترات الصغيرة. وبحسب ما صرح به مصدر مسؤول من مديرية المصالح الفلاحية لـ«الخبر” أمس، “بلغ عدد رؤوس الماشية التي أصيبت بالمرض 500 رأس تمّ حصرها في ثلاثين بؤرة على مستوى الولاية، معظمها في المنطقة السهبية الجنوبية التي تحتوي على ثروة حيوانية هامّة تناهز نصف مليون رأس من الماشية”.

وعن الإجراءات المتخذة، قال محدثنا “لقد تم غلق أسواق الماشية بالولاية، كما تم استحداث لجان بلدية لمتابعة الوضع في انتظار وصول اللقاحات، معتبرا أن وصول أي تغيّر مناخي وتساقط مطري قد يبيد مسببات المرض التي غزت الحقول وتسبّبت في انتشار الوباء.