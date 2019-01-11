قال علماء من الصين والولايات المتحدة الأمريكية إن درجة حرارة المحيطات ترتفع بشكل أسرع من التقديرات التي وضعتها الأمم المتحدة في وقت سابق، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2018، وهو ما يهدد الحياة البحرية.

وأوضح العلماء، في دورية "ساينس" العلمية، أن القياسات الجديدة التي أُخذت بالاستعانة بشبكة دولية مكونة من 3900 عوامة منشورة في المحيطات منذ عام 2000، تظهر ارتفاعا أكبر في درجات الحرارة منذ عام 1971 يفوق تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة للتغير المناخي في عام 2013.

وقالوا إن "سجلات رصد محتوى حرارة المحيطات تظهر أن ارتفاع حرارة المحيطات آخذة في التسارع.. التغير المناخي العالمي موجود وله تداعيات خطيرة بالفعل". وأوضح لي جينغ تشينغ من معهد فيزياء الغلاف الجوي في الأكاديمية الصينية للعلوم أن البيانات المقرر نشرها الأسبوع المقبل ستظهر" أن عام 2018 كان العام الأعلى حرارة على الإطلاق للمحيطات في العالم، متجاوزا عام 2017".

ويقول الغالبية العظمى من علماء المناخ إن الغازات الناجمة عن الأنشطة البشرية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وتمتص المحيطات الجزء الأكبر من هذه الحرارة.. ويجبر ذلك الأسماك على الهروب إلى مياه أكثر برودة.

وتعتزم نحو 200 دولة التخلي عن الوقود الحفري خلال القرن الحالي بموجب اتفاق باريس للمناخ الذي تم التوصل إليه عام 2015 وذلك للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.. بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يرغب في أن تزيد بلاده من استخدام الوقود الحفري، للانسحاب من الاتفاق عام 2020.