استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الموقف الذي تبنته فرنسا مؤخرا بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ووصفته بأنه "غير مسؤول".

وحث بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، فرنسا على تجنب ما وصفه بادعاءات "غير مسؤولة وخاطئة" من المسؤولين الفرنسيين بشأن خطط دفاع الجمهورية الإسلامية.

وحثت أغنيس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الجمعة إيران على "إيقاف جميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية, ومن بينها الاختبارات التي تستخدم خلالها تكنولوجيا الصواريخ البالستية، على الفور."

وقال قاسمي "على عكس ادعاءات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فإن البرنامج الصاروخي الإيراني غير مصمم لأغراض غير تقليدية".

وأكد قاسمي أن تعزيز إيران لقدراتها العلمية والدفاعية حق من "حقوقها الطبيعية"، ولهذا فإن تطوير برنامجها الصاروخي لا ينتهك أي ميثاق دولي".