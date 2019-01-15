أدنت،اليوم، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة المتهم الرئيسي في مجموعة إجرامية منظمة لتهريب المخدرات تنشط على محور تبسة سيدي بلعباس بعقوبة 20 سنة سجنا و10 سنوات للشركاء الثلاثة بتهمة جناية استيراد وتصدير المخدرات.

وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 19 سبتمبر 2018 اين تم توقيف المتهم الرئيسي رفقة أحد شركائه على متن سيارة سياحية بالحاجز الأمني النقطة الكيلومترية الـ 15 تبسة – الحمامات وذلك بعد ان تمكن أحد عناصر الأمن " التسرب " ضمن هذه الشبكة التي يمتد نشاطها من " المغرب نحو ولاية تبسة عن طريق أحد الشركاء الموقوفين من ولاية سيدي بلعباس رفقة شريك ثاني من ولاية أم البواقي والثالث من ولاية باتنة ورابعهم من ولاية تبسة وقد ضبط في السيارة أكثر من 15 كلغ من المخدرات " القنب الهندي " وبعد إحالة المتهم وشريكه أمام مقر مصالح الأمن ومواصلة للتحقيقات تم الكشف عن العناصر الثلاثة تم توقيف اثنان منهما فيما ظل الثالث محل فرار رغم صدور أوامر بالقبض عليه ويوم المحاكمة أنكر جميع المتهمين علمهم بقضية وجود مخدرات في السيارة على أساس انهم يشتغلون تجار في بيع السيارات والمعدات المختلفة للسيارات وعند سؤال الرئيس المتهم الذي ضبطت في سيارته المخدات نفى أصلا علمه بذلك مؤكدا أنه تاجر منذ 15 سنة في السيارات وأكد أن الوقائع مكيدة ليتلقى سؤال من رئيس الجلسة هل لديك تصفية حسابات معهم او مع احدهم ؟ ليرد المتهم بالنفي مضيفا أنه جاء إلى تبسة لشراء سيارة وتمسك المتهمون بالإنكار المتناقض في التصريحات ورافع ممثل الحق العام للمطالبة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد فيما حاولت هيئة الدفاع انتزاع تكييف جديد للوقائع لالتماس تخفيف العقوبة والبراءة للمتهم الرئيسي.