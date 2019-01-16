كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، عن عقد يوم دراسي، غدا الخميس بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والصناعة والمناجم ومؤسسات اقتصادية لتحديد احتياجات المشروع المندمج لتحويل واستغلال الفوسفات من الموارد البشرية المؤهلة.

ومن هذا المنطلق دعا وزير التكوين والتعليم المهنيين إلى التعاون ما بين القطاعات المعنية بهذا المشروع الاستراتيجي كالجامعات والقطاعات الأخرى التي تملك المعاهد المتخصصة، لتكوين عمال وإطارات مؤهلة سيما وأن مشروع تحويل واستغلال الفوسفات الذي خصص له غلاف استثمار يقدر بـ 6 ملايير دولار والذي ينتظر أن يدخل مرحلة الاستغلال سنة 2022 يحتاج إلى14 ألف منصب شغل مباشر.

وترتكز إستراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين منذ سنوات حسب الوزير على تكييف تخصصات التكوين مع احتياجات عالم الشغل وتحيينها وفق التطورات التكنولوجية الحاصلة في مختلف القطاعات مشيرا إلى إحراز تقدم في تطوير المهن المحتملة من خلال مراقبة السوق وتطور الاقتصاد العالمي، وعلى هذا الأساس تم تحيين مدونة التخصصات مع الدخول المهني في سبتمبر الفارط بعد إثرائها بـ 56 تخصصا جديدا و 23 فرعا ليصل عدد التخصصات التي يوفرها القطاع إلى 478 تخصصا وهو نتاج عمل جاد للوزارة يضيف مباركي، تم إنجازه في إطار الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين والمحيط الاقتصادي والاجتماعي .