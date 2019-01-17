شن اتحاد الشغل في تونس، اليوم الخميس، إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الإضراب الذي يستمر لمدة يوم، يشمل المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.

ومن جانبها أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، أنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران اليوم الخميس بسبب الإضراب المخطط له.

وحثت الخطوط التونسية العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية، معلنة أنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.

وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المائة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.