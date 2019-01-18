حجزت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة أمس الخميس 485 كلغ من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك وذلك لدى تجار الجملة للدواجن والبيض ببلدية عاصمة الولاية.

وأوضح رئيس مكتب مراقبة المنتجات الغذائية بمديرية فيصل جغيم لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه العملية التي أسفرت عن حجز هذه الكمية من الدجاج الغير صالح للاستهلاك كانت معروضة للبيع عبر المحلات التجارية المتخصصة في بيع هذا النوع من اللحوم من طرف فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية و ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة التسممات الغذائية والظواهر التجارية السلبية.

وبعد معاينة هذه اللحوم تم التأكد من أنها "غير صالحة" للاستهلاك و ذلك لعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وكذا عدم الالتزام بإعلام المستهلك وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن القيمة المالية الإجمالية لهذه المنتجات الفاسدة تقدر بأكثر من 135 ألف د.ج.

و قد تم إعداد محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين الذين ضبطت لديهم هذه الكمية من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك وفقا لنفس المصدر.

للتذكير فقد حجزت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة يوم الاثنين الماضي 239.8 كلغ من اللحوم الحمراء (لحم خروف ولحم مفروم ونقانق وأحشاء) غير صالحة للاستهلاك لدى باعة اللحوم بحي ملاح سليمان ببلدية قسنطينة قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من 233 ألف د.ج وتحرير 7 محاضر متابعة قضائية.