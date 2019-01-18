العمال يتهمون مافيا التهريب بالضغط لتهديد مصدر رزقهم

أقدمت اليوم مجموعة من عمال مجمع أل بيبي ببلدية بولحاف بتبسة فرع أكبر محطة للوقود تعمل على مستوى الطريق الوطني رقم 16 المؤدي إلى الحدود التونسية وعنابة وسوق أهراس ووادي سوف على غلق الطريق إحتجاجا على قرار مسؤول المحطة بتجميد نشاطها وتهديد مصدر رزق أكثر من 76 عاملا.

وبحسب ما كشف عنه فلاحو المنطقة فإنهم توجهوا الى المحطة بغرض تمون الجرارات وكذا طلب قاروات غاز البوتان لمشاتي اكثر من 10 بلديات غير أنهم تفاجاوا بغلق أكبر محطة بتبسة تعمل على مدار ال 24 ساعة بمبرر الضغط على مسير المحطة وعدم تزويدها بإحتياجات التوزيع اليومي ، وكشف عمال المحطة أنهم لن يسمحوا بتهديد مصدر رزق ال 76 عائلة العاملة بمجمع البيبي لمختلف الفروع وشرعوا في أضرام النيران بالعجلات المطاطية والحجارة للمطالبة بإعادة فتح المحطة ورفع الضغوط الممارسة من طرف شركة نفطال ،وبحسب ممثل العمال فإن مركز نفطال للتوزيع أصبح مصدر ابتزاز للضغط على المؤسسة من خلال عدم الألتزام ببرنامج التوزيع من حيث الكمية أين تعمل المحطة بصفة وحيدة على مستوى الولاية على مدار ال 24 ساعة بمعدل 2000 مركبة يوميا قادمة من مختلف الاتجاهات منها حتى الشاحنات الليبية غير ان التمون في الآونة الأخيرة أصبح مستحيلا ويتعرض ممثل الشركة للسب والشتم والابتزاز ، وأوضح مصدر مسؤول بالمؤسسة أن التضييق على المجمع جاء بعد نجاح المحطة في القضاء على سيارات التهريب ورفض تموين السيارات المشتبه فيها بالرغم من تعرض العمال للتهديد لفرض النظام وعدم الخضوع لمافيا المهربين إضافة لأقدام المؤسسة على برمجة أنجاز محطة أخرى بكامل المواصفات العصرية بطريق بكارية في أرضية ملكية خاصة أسندت فيها أشغال فتح طريق والاستيلاء على أكثر من 4 هكتارات دون قرار نزع الملكية أو التعويض ورفض استقبال ممثلي المؤسسة في مديرية الأشغال العمومية إضافة لتجميد مشروع محطة كبرى للخدمات بالعماشة على مستوى الطريق الوطني رقم 82 في اتجاه جبل القعقاع بضغط من أطرف تتدعي النفوذ والعمل لفائدة المهربين.

وبالرغم من فتح الطريق من طرف العمال بعد حضور المدير الجهوي لوحدة نفطال في تبسة وممثلا عن الوالي إلا أن قرار الغلق لازال ساريا إلى غاية الساعة في ظل مطالب ملحة للعمال برفع ضغوطات نفطال والتحقيق في خفض التمون دون سابق إنذار وتلاعبات مركز النقل ، والنظر في طلبات الاستثمار المجمدة بحجج واهية لفتح افاق تحقيق مناصب شغل جديدة مهددين بالعودة لغلق الطريق برفقة عائلاتهم في حال غلق المؤسسة نهائيا..