كشفت منظمات إغاثة وإنسانية أممية عن مقتل أكثر من مائة عسكري في هجمات شنتها جماعات مسلحة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة شرق نيجيريا.

وذكرت هذه المنظمات (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتنسيقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نيجيريا ومجموعة الحماية العالمية في تشاد)، في تقرير نشرته أمس الجمعة أن جماعات مسلحة قتلت أكثر من 100 جندي واستولت على كمية هائلة من الأسلحة في اشتباكات بشمال شرق نيجيريا منذ 26 ديسمبر الماضي وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

وأكد التقرير أن الهجمات تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية وأجبرت آلاف الأشخاص على الفرار إلى مناطق أكثر أمنا في مناطق أخرى من البلاد فيما فر آخرون إلى تشاد المجاورة عبر الحدود.

وأوضح التقرير أن معظم هذه الهجمات نفذها جناح حليف لتنظيم "داعش" الإرهابي انشق على جماعة "بوكو حرام" المتشددة منذ العام 2016، مشيرا إلى أن هذا التصعيد يأتي قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 16 فبراير المقبل. كما أشارت هذه المنظمات إلى أن الهجمات في منطقة باجا-كاوا شمال شرق نيجيريا تسببت في فرار أكثر من 6357 شخصا إلى تشاد ونزوح أكثر من 20 ألف شخص داخل نيجيريا توخيا للسلامة.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" قتلت منذ دخولها في مواجهات مع القوات النيجيرية في عام 2009 نحو 30 ألف شخص وأجبرت مليونين على الفرار من ديارهم.