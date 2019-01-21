شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور اليوم الإثنين على ضرورة تحقيق استقرار فيما يخص الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يعرف ارتفاعا مستمرا.

وقال ولد قدور في لقاء صحفي عقب حفل التوقيع على عقد مع مؤسسة صينية في مجال المنشآت البحرية للمحروقات: " لدينا نمط استهلاكي للغاز متزايد باستمرار و بسرعة. لا يمكننا أن نواصل استهلاك هذا القدر من الغاز و بهذه الوتيرة السريعة. التحدي الحقيقي الذي يجب أن نرفعه هو تحقيق استقرار محلي فيما يخص هذا المنتج الطاقوي".

و جاء رد الرئيس المدير العام لسوناطراك على سؤال حول كميات الغاز المصدرة من طرف الجزائر في 2018 معتبرا أنه من الأجدر التركيز على مشكل أعمق والذي يتمثل في كيفية تحقيق استقرار في الاستهلاك الوطني للغاز.

في ذات السياق، قال ذات المسؤول أن الجزائر التي يتراوح إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي بين 130 إلى 140 مليار م3 صدرت في 2018 كمية تقدر بـ 50 مليار م 3 و هي نفس الكمية التي تم تصديرها في 2017.

و حسب أرقام وزارة الطاقة فإن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يقدر بـ 130 مليار م3 موزعة بين 50 مليار م3 موجهة للاستهلاك المحلي و 50 مليار م3 مخصصة للتصدير و 30 مليار م3 مخصصة لنشاط الآبار البترولية.