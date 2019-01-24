كشفت وزارة المالية اليوم الخميس، أن اقتصاد الجزائر، عضو أوبك، نما بـ 2.3 % في 2018، ارتفاعا من 1.4 % في السنة السابقة، وهو ما يقل عن التوقعات الحكومية لنمو أربعة بالمائة.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن الوزارة أن متوسط سعر صادرات البلاد من النفط بلغ العام الماضي 72.43 دولار للبرميل مقابل 52.71 دولار في 2017.

ورفعت الجزائر الإنفاق الحكومي في 2018 بنسبة 25 % بعد خفض بنسبة 14 % في 2017.

وأضافت الوكالة أن الجزائر تواجه صعوبات في تطوير قطاع النفط والغاز، الذي نما أربعة بالمائة العام الماضي ارتفاعا من 2.2 % في 2017، وفقا لبيانات الوزارة.