تسببت تقلبات الطقس بمنطقة عنابة يومي الخميس والجمعة الماضيين في إحداث أضرار على خط النقل عبر الكوابل الهوائية تليفيريك عنابة - سرايدي مما أدى إلى تعطله عن الاستغلال، حسب ما علم اليوم السبت من خلية الاتصال لمؤسسة النقل عبر الكوابل الهوائية "ايتاك".

وشملت الأضرار أحد الأعمدة الحاملة للكوابل الذي تزعزع من مكانه بفعل انجراف للتربة مما تسبب في خروج بعض العربات عن مسار الكوابل وسقوط واحدة منها بفعل قوة الرياح، وفق ذات المصدر، الذي ذكر بأن الأضرار تبقى مادية و أن الخط كان "متوقف عن الاستغلال بسبب التقلبات الجوية وبالأخص جراء الرياح القوية التي هبت عن المنطقة".

ويرتقب الشروع في تشخيص وتقييم الأضرار من طرف الخبراء في غضون "الأيام القليلة المقبلة قبل مباشرة أشغال صيانة خط تليفيريك عنابة - سرايدي لإعادة تشغيله من جديد" وفقا لما ذكرته خلية الاتصال لمؤسسة النقل عبر الكوابل الهوائية " إيتاك".

ويضمن خط تليفيرك عنابة النقل عبر الكوابل الهوائية ما بين مدينة عنابة وبلدية سرايدي الجبلية على مسافة 4 كلم بمعدل يفوق 2000 مسافر يوميا، كما تمت الإشارة إليه.