عرفت أسعار واردات و صادرات السلع، ارتفاعا خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، حسب ما أفاد الديوان الوطني للإحصائيات.

و عرفت أسعار واردات السلع بالدينار ارتفاعا بلغ 12.2 بالمائة. وعرفت من جهتها أسعار الصادرات ارتفاعا ملحوظا قدر بـ 38.2 بالمائة خلال مرحلتي المقارنة، حسب ما أوضح الديون الوطني للإحصاء.

و أفاد الديوان الوطني للإحصاء، فيما يخص تغيير أسعار السلع عند الاستيراد، حسب فئة المنتوجات، أن جميع المنتجات سجلت ارتفاعا في الأسعار.

و يتعلق الأمر بأسعار واردات الوقود المعدني والزيوت المعدنية و مشتقاتها (30.2 بالمائة) و المنتجات الكيميائية و مشتقاتها (14 بالمائة) و المشروبات و التبغ (13.9 بالمائة) و المنتجات المصنعة (12.6 بالمائة) و الماكنات و معدات النقل (11.2 بالمائة) و المواد الخام غير القابلة للأكل ما عدا الوقود (9.3 بالمائة) والمنتجات المصنعة المختلفة (8.4 بالمائة) و المنتجات الغذائية و الحيوانات الحية (7.5 بالمائة) و الزيوت و الدهون و الشموع من أصل حيواني و نباتي (3.9 بالمائة).

و فيما يخص الأسعار عند التصدير، ذكر الديوان أن أربع مجموعات منتجات من مجموع السبع المشكلة لتركيبة الصادرات عرفت ارتفاعات في الأسعار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017.

تتمثل هذه المجموعات الأربع للمنتجات في الوقود المعدني والزيوت و مشتقاتها (39.6 بالمائة) و المشروبات و التبغ (24.6بالمائة ) و السلع المصنعة (18 بالمائة) و المواد الكيميائية و مشتقاتها 12.8 بالمائة).

و فيما يتعلق بمجموعات المنتجات الثلاث التي عرفت تراجعا في أسعار الصادرات، يتعلق الأمر بالمواد الغذائية و الحيوانات الحية (11.3 - بالمائة) و المواد الخام غير صالحة للأكل (ما عدا الوقود) و الزيوت و الدهون والشموع حيوانية و نباتية (10.1 - بالمائة) و كذا ماكنات ومعدات النقل (1.8 -بالمائة)، حسب ما فصل ديوان الإحصائيات.