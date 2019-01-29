تراجع الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة 9.1 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. حسب ما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصاء.

و يفسر هذا الانخفاض ، حسب الديوان الوطني للإحصاء، بتراجع الإنتاج في خمسة قطاعات صناعية، وسجل أكبر انخفاض في إنتاج صناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك والكهرباء و إلكترونيك بما نسبته 1. 10 بالمائة. ويرجع هذا الاتجاه السلبي في القطاع إلى تراجع الإنتاج على الخصوص في فروع القطاع حيث شهدت نشاطات فرع التعدين وتحويل الحديد و الصلب (ـ 8. 42 بالمائة) وإنشاء المركبات الصناعية (ـ 6. 35 بالمائة ) و تجهيزات العتاد المعدني (ـ3. 30 بالمائة).

ومن جهة أخرى عرفت فروع أخرى للقطاع ارتفاعا في الإنتاج من بينها تصنيع معدات الميكانيكية (+38.8 بالمائة) و نشاط تحويل المعادن غير الحديدية (+3. 48 بالمائة) و أخيرا تصنيع معدات التجهيز الكهربائية (+2. 9 المالئة). و فيما يتعلق بقطاع النسيج عرف تراجعا في الإنتاج خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية بلغ (ـ 4. 8 بالمائة) مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017. ونجم هذا الانخفاض عن تراجع نشاط تصنيع المعدات الوسيطة للنسيج (ـ1. 9 بالمائة) و تصنيع معدات الاستهلاك للنسيج (ـ 8. 7بالمائة). وعرف قطاع مواد البناء و الخزف و الزجاج بدوره تراجعا في النشاط (ـ 9 .0 بالمائة) خلال مرحلتي المقارنة. ونجم هذا التراجع عن انخفاض نشاط مواد البناء والمنتجات الحمراء (ـ4. 14 بالمائة) و الروابط المائية (ـ 4 . 1 بالمائة). وعرفت فروعا أخرى للقطاع تحسنا في النشاط، ويتعلق الأمر بفرع تصنيع منتجات الإسمنت و مختلف مواد البناء (+ 2. 32 بالمائة)، متبوعا بإنتاج الزجاج (+ 7. 13 بالمائة).

و فيما يتعلق بصناعة الخشب والفلين و الورق، بدورها عرفت تراجعا طفيفا في النشاط قدر بـ ـ 2. 0 بالمائة، مرده أساسا انخفاض نشاط فرع صناعة التأثيث (ـ 4. 16 بالمائة) و صناعة الفلين (ـ8. 11بالمائة). وسجل الديوان تحسنا في نشاط بعض فروع القطاع و يتعلق الأمر بالنجارة العامة ( + 46 بالمائة) و صناعة و تحويل الورق (+6.2 بالمائة).

و تراجع النشاط الاقتصادي بقطاع المحروقات بنسبة ـ5 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 . ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإنتاج في فرع تمييع الغاز الطبيعي بـ ـ3. 15بالمائة ما ساهم في انخفاض إنتاج القطاع بصفة عامة. وسجل فرع إنتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة ـ 5. 3 بالمائة و كذا فرع نشاط تكرير النفط الخام (ـ1. 2 بالمائة) .

ارتفاع الإنتاج في ستة قطاعات

و من جهة أخرى، ذكر الديوان الوطني للإحصاء أن نتائج ايجابية سجلتها ستة قطاعات صناعية و يتعلق الأمر بالمناجم و المحاجر و الجلود و الأحذية و الصناعات الكيمائية والصناعة الغذائية و الصناعات المختلفة و كذا الطاقة (الكهرباء).

و فيما يتعلق بالنشاط الصناعي لقطاع المناجم و المحاجر، فقد تحسن بـ +12 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 . وسجلت فروع القطاع تحسنا باستثناء فرع استخراج الملح الذي تراجع نشاطه بنسبة

ـ 3.7 بالمائة. أما بخصوص الفروع التي ساهمت في تحسن أداء القطاع يتعلق الأمر باستخراج معدن الحديد (+6. 46 بالمائة) و استخراج معدن الفوسفات (+3. 14 بالمائة) و فرع استخراج الحجر والصلصال و الرمل (+11.3 بالمائة).

وعرفت صناعة الجلود و الأحذية ارتفاعا في الإنتاج بلغ 6. 10 بالمائة. وسجل هذا التحسن على مستوى المواد الجلدية الوسيطة (+11.5 بالمائة) و مواد الجلود المخصصة للاستهلاك (+9 بالمائة). و تحسن النشاط الصناعي لقطاع الكيميا ء و المطاط و البلاستيك بنسبة (+5.8 بالمائة)، و يرجع هذا التحسن خاصة إلى ارتفاع نشاط فرع الراتينج الاصطناعي (مادة وسيطة تدخل في صناعات البلاستيك) (8. 71 بالمائة) و إنتاج المواد الصيدلانية (6. 19بالمائة ) و فرع تصنيع الأسمدة و المبيدات (+8.4 بالمائة).

على صعيد آخر،سجل القطاع تراجعا في بعض فروع الإنتاج ي و يتعلق الأمر بفرع الكيمياء العضوية الأساسية (ـ22.2بالمائة ) وفرع صناعة الطلاء ـ 8.4 بالمائة). وسجلت بدورها الصناعة الغذائية ارتفاعا طفيفا في الإنتاج بلغ (+1.9 بالمائة )، باستثناء فرع صناعة التبغ و الكبريت التي تراجع نشاطه بنسبة (ـ 15.5 بالمائة) عرفت باقي الفروع أداء ايجابيا. و يتعلق الأمر بإنتاج تغذية الحيوانات (+15.5بالمائة) وصناعة الحليب (+5.2 بالمائة) وفرع نشاط الحبوب (+3.2 بالمائة). وسجلت أحسن نسبة تحسن في قطاع الصناعات المختلفة ارتفاعا بلغ 3. 30 بالمائة. و عرف قطاع الطاقة (الكهرباء) تحسنا طفيفا قدر بـ 0.2 بالمائة خلال مرحلتي المقارنة التي سلف ذكرها.

يذكر أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي سجل نموا بلغ 2.3 بالمائة سنة 2017 مقارنة بسنة 2016.