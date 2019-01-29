اعتقلت الشرطة الفرنسية في منطقة "الألزاس" شرق فرنس ، خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم بتوريد السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة "ستراسبورغ.

وذكر راديو "أوروبا 1"، اليوم الثلاثاء ، أن المتهمين الخمسة من عائلة واحدة، وتم حبسهم احتياطيا، إذ يشتبه في أنهم شاركوا بدرجات متفاوتة في توريد "مسدس 8 ملم" إلى منفذ الهجوم الذي قتل خمسة أشخاص في منطقة سوق الكريسماس في 11 ديسمبر الماضي.

وكانت الشرطة الفرنسية تبادلت إطلاق النار مع منفذ هجوم ستراتسبورغ، وذلك بعد محاصرته في أحد أحياء المدينة بعدما بلغ عدد ضحايا الهجوم 5 قتلى و11 مصابا.