تمكن عناصر الدرك الوطني بالشلف من تحرير شخص كان مختطفا من طرف عصابة يقوم أفرادها بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة.

وحسب خلية الاتصال بمجموعة الدرك بالشلف فإن أفراد العصابة قاموا باختطاف الضحية واحتجازه داخل سيارة من نوع "كادي فولسفاقن"، حيث عمدوا إلى ربط رجليه ويديه بخيط حذاء ووضعوه في صندوق السيارة التي كانت مركونة على مستوى الطريق السيار في جزئه المار بولاية الشلف باتجاه الجزائر العاصمة، وعند مرور عناصر فصيلة الأبحاث خلال دورية عبر هذا الطريق بعد منتصف الليل اقتربوا من السيارة لتقديم المساعدة لصاحبها لكنهم تفاجأوا بوجود الضحية مكبلا رفقة عنصرين من العصابة.

وقد كشفت التحقيقات أن الشخص المكبل "ق.ي" تم الاحتفاظ به كرهينة من طرف المشتبه فيهما "ح.ز" و "س.م" اللذان قدما من الجزائر العاصمة على متن السيارة المذكورة بهدف اقتناء كمية من الأقراص المهلوسة من أفراد عصابة أخرى تنشط بولاية الشلف في المتاجرة بهذه السموم، حيث سلم المشتبه فيهما مبلغا ماليا لصديق الضحية الذي تم تكبيله لكن صديق الأخير اختفى عن الأنظار بعد حصوله على المال دون أن يسلم كمية من الأقراص المهلوسة المتفق عليها لأفراد العصابة الذين قدموا من العاصمة وصرح الضحية الذي تم تكبيله أنه تعرض إلى الضرب قبل الاحتفاظ به كرهينة للضغط على صديقه الذي استولى على المبلغ المالي دون أن يفي بالتزامه.

وكشفت تحريات عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني عن تورط شخصين آخرين تم توقيفهما بعدما سلب أحدهما المبلغ المالي دون توفير تلك السموم للعصابة التي طلبتها، وقد تم تقديم الموقوفين إلى محكمة الشلف التي أمر فيها قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة جناية الاختطاف مع التعذيب وتكوين جمعية أشرار.