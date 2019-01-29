كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، خلال معاينته لمشاريع قطاعه في البليدة اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قرر رفع التجميد عن مشاريع قطاعية، بعد سياسة التقشف التي مستها، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه، لتفادي وقوع أوبئة مثل ما حصل مع انتشار مرض الكوليرا، من وادي بني عزة في البليدة.

وأضاف حسين نسيب، أن قرار رفع التجميد سيسمح بانطلاقة ما لا يقل عن 30 مشروعا هاما، يخص إنجاز 30 محطة تصفية و معالجة مياه التطهير، وأن ذلك سيزيد في حماية الصحة العمومية والمحيط البيئي، معربا عن شروع الحكومة في تنفيذ برنامج ، يخص محاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه، لتفادي أي كوارث وبائية محتملة، فضلا عن الشروع في القضاء على " الحفر " التقليدية لتصريف مياه التطهير، أين تحصي البليدة لوحدها ما لا يقل عن 7 آلاف حفرة، موروثة عن الحقبة الاستعمارية، و أيضا أخرى جديدة ، تبعا للتوسع العمراني، و بالمناسبة عاين الوزير عدة مشاريع، من ضمنها مشروع تعزيز قطب الصفصاف في مفتاح، أين ستنجز مشاريع سكنية، بمختلف الصيغ منها مشاريع " عدل ".