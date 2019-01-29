ارتفعت أسعار النفط لأكثر من 3 في المائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع تخطيط الولايات المتحدة لتطبيق عقوبات ضد شركات نفطية في فنزويلا.



وكان وزير الخزانة الأمريكية أعلن أمس أن بلاده تستهدف تطبيق عقوبات على شركة النفط "بي.دي.في.سي.أيه"ي وذلك بغرض زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد.



ومن شأن تلك الخطة أن تؤدي إلى خفض صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك ومن ثم خفض المعروض.



وبحلول الساعة 3:20 مساء بتوقيت غرينتش ارتفع سعر العقود الجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.5 في المائة إلى 61.45 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 3.1 في المائة عند 53.63 دولار للبرميل.



وكان الخام الأمريكي سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند إغلاق جلسة أمسي متأثراً بعودة نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.