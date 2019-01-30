تم تأكيد ثلاثة بؤر لطاعون المجترات الصغيرة بولاية البويرة، حسبما علم، اليوم الأربعاء من المفتشية البيطرية لمديرية المصالح الفلاحية.

وأوضحت المفتشة البيطرية، نورة أولبصير، أنه "تم تأكيد ثلاث بؤر بعد تحليل المخبر البيطري الجهوي لذراع بن خدة (تيزي وزو) في بلديتي سور الغزلان ووادي البردي".

وقالت ذات المتحدثة أن "الفلاحين المتضررين في البلديتين أشاروا إلى نفوق حوالي 20 مجترة صغيرة من بينها خرفان و أرانب".

وأضافت أن "نفوق المجترات الصغيرة بسبب الطاعون قد تراجع في الأيام الأخيرة بالبويرة في حين يتوجب علينا الحذر أمام هذا الوباء".

وأمام هذا التهديد بالعدوى، أمر والي البويرة، مصطفى ليماني، المسؤولين المعنيين بإغلاق سوق الماشية للمدينة لاجتناب انتشار الفيروس.