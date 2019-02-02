توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار تساقط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد في معظم المناطق الشمالية للبلاد.

وحسب النشرية الخاصة فإن استمرار الأمطار الغزيرة سيكون على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، شمال سعيدة، شمال تيارت وتيسمسيلت، إلى غاية التاسعة من مساء اليوم السبت، حيث تصل كميات التساقط أو تتجاوز 25 ملم محليا.

فيما ستستمر الأمطار على ولايات عين الدفلى، تيبازة، العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو والبويرة، إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد، وتصل الكمية المتساقطة من الأمطار أوتتجاوز 30 ملم.

وتعرف ولايات بجاية، شمال سطيف، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، أمطارا تتجاوز 40 ملم، وتمتد صلاحية النشرية من فجر يوم غد الأحد إلى غاية فجر الإثنين.

كما تتساقط أمطار رعدية على ولايات البيض والنعامة، والأغواط والجلفة بالإضافة إلى ولاية برج بوعريرج.